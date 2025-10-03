Поиск

Военные Израиля задержали последнее судно из шедшей в Газу "Флотилии стойкости"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Последнее из направлявшихся в сектор Газа судов с гуманитарной помощью в рамках "Флотилии стойкости" перехвачено израильскими военнослужащими, сообщается в телеграм-канале флотилии в пятницу.

"Последнее судно "Глобальной флотилии Сумуд" (от арабского "стойкость" - ИФ) "Маринетт" было перехвачено в 10:29 по местному времени, примерно в 42,5 морских милях от Газы", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что израильским военным удалось взять под контроль в море все 42 судна флотилии за 38 часов. На каждом из них находились волонтеры и гуманитарная помощь.

Вместе с тем The Times of Israel сообщает, что в сторону анклава направляется еще одна гуманитарная флотилия - "Флотилия свободы". В частности, отмечается, что в среду судно "Совесть" вышло в море из Италии примерно со 100 активистами на борту. Многие из них являются медицинскими работниками и журналистами.

"Совесть" присоединилась к восьми судам, которые несколько дней назад также взяли курс на Газу.

По данным трекера на сайте "Флотилии свободы", все девять судов сейчас находятся недалеко от Крита.

За четверг Израиль, как сообщалось, перехватил все суда "Флотилии стойкости", кроме одного, и задержал около 470 находящихся на борту активистов.

Израиль и Египет поддерживают морскую блокаду сектора Газа, чтобы помешать ХАМАС импортировать оружие и материалы для его производства.

В июне группа активистов уже предпринимала попытку доставить в сектор Газа гуманитарную помощь, однако израильская сторона этого не допустила.

