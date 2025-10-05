После протестов в Тбилиси грузинские силовики нашли схрон с оружием и взрывчаткой

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила в воскресенье об обнаружении вблизи Тбилиси схрона с оружием и взрывчаткой, которые могли быть применены на акции протеста в грузинской столице 4 октября.

"Согласно материалам дела, гражданин Грузии Б.Ч. из одного из воинских подразделений на Украине по поручению гражданина грузинского происхождения приобрёл в большом количестве оружие и взрывчатые вещества. Согласно оперативной информации, параллельно с попыткой захвата определёнными группами 4 октября президентской резиденции в Тбилиси должны были произойти диверсионные акты", - информирует СГБ.

По данным спецслужбы, задержаны лица, которые должны были доставить оружие и взрывчатку в центр Тбилиси, а также гражданин, изготовивший пульт для приведения в действие детонатора к взрывчатке.

Гражданин Грузии, который приобрёл оружие, объявлен в розыск. Расследование по данному факту продолжается для выявления других лиц, связанных с этим делом, говорится в сообщении.

Как сообщало МВД Грузии, накануне участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомёт и слезоточивый газ против протестующих.