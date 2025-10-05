Кобахидзе заявил, что штурм президентского дворца организовали иностранные спецслужбы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка штурма президентского дворца в Тбилиси была организована иностранными спецслужбами.

"Грузия не та страна, которая позволит иностранным спецслужбам захват власти. (...) Попытка ворваться в президентский дворец стала продолжением проходящих более 300 дней малочисленных акций протеста оппозиции на проспекте Руставели", - сказал Кобахидзе.

По его словам, в митинге, предполагающем захват власти, участвовали от 5 до 7 тыс. человек.

"Когда действия по захвату власти провалились, конкретные люди и организаторы начали открещиваться от этого захвата, среди них бывший президент Саломе Зурабишвили, лидеры оппозиционных партий, но никто не уйдет от ответственности", - сказал грузинский премьер.

Он сообщил, что в результате столкновений были госпитализированы 15 полицейских и шестеро протестующих.

"Насилие было массовым и масштабным, поэтому все насильники строго ответят перед законом", - подчеркнул Кобахидзе.