МВД Грузии обещает найти пытавшихся прорваться в резиденцию президента

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Грузии намерено безотлагательно принять меры для поиска лиц, пытавшихся проникнуть в резиденцию президента страны 4 октября по завершении местных выборов.

"Как известно общественности, вчера состоялось собрание, заявленной целью которого было свержение власти. Собрание вскоре приняло противоправный характер, после чего МВД приняло соразмерные меры. МВД Грузии сегодня и в ближайшие дни примет все необходимые меры для выявления нарушителей закона", - говорится в заявлении министерства, распространенном в воскресенье.

В МВД считают, что любые собрания граждан, которые могут состоятся в ближайшее время, станут продолжением попытки дестабилизации накануне, поэтому будут приняты меры для предотвращения угрозы общественному порядку и безопасности.

"Призываем всех граждан учитывать это обстоятельство и воздержаться от любых действий, которые могут послужить основанием для принятия в отношении них мер правового воздействия", - подчёркивается в заявлении.

С 28 ноября прошлого года группа оппозиционно настроенных граждан ежедневно проводит антиправительственные акции у здания парламента Грузии в Тбилиси, перекрывая движение по проспекту Руставели. Участники оппозиционной группы заявили журналистам, что проведут акцию и сегодня, 5 октября.

Как сообщало МВД Грузии, накануне участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомёт и слезоточивый газ против протестующих.

