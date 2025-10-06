Поиск

Аэропорт Осло приостанавливал работу из-за сообщений о беспилотниках

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт норвежской столицы Осло в ночь на понедельник временно не принимал прибывающие рейсы из-за сообщений об обнаружении БПЛА поблизости, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, несколько прибывающих рейсов задержали и отменили после того, как около полуночи пилот авиакомпании Norwegian Air заявил полиции о возможном подлете к аэропорту от трех до пяти дронов

В настоящее время аэропорт Осло возобновил работу. Факт нахождения БПЛА в полетной зоне не подтвердился.

В конце сентября в Дании неоднократно приостанавливали работу аэропортов из-за пролетов БПЛА. Военные сообщали о дронах, замеченных над объектами армии Дании. Дрон также появлялся в сентябре над аэропортом в Осло.

В ночь на 3 октября поблизости от военной базы Эльзенборн в Бельгии были замечены несколько беспилотников. Аэропорт Мюнхена также дважды прерывал работу из-за пролетов беспилотников.

