Рядом с аэропортом Осло перехвачен беспилотник

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Норвегии неподалеку от аэропорта Осло перехватили беспилотник, пролетавший рядом с зоной ограничения полетов, пишет Guardian со ссылкой на VG и заявление представителя полиции.

Беспилотник был перехвачен в ночь на 25 сентября, его нейтрализовали до того, как он мог бы помешать работе аэропорта. По факту возбуждено уголовное дело. По данным VG, установлена личность владельца БПЛА.

Местные СМИ сообщили, что недалеко от взлетно-посадочной полосы был задержан немолодой мужчина, который управлял беспилотником.

Ранним утром 23 сентября аэропорт Осло был закрыт на несколько часов из-за появившегося поблизости беспилотника.

Связи между этим и сегодняшним инцидентами, по данным СМИ, пока не прослеживается.