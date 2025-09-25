Поиск

Рядом с аэропортом Осло перехвачен беспилотник

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Норвегии неподалеку от аэропорта Осло перехватили беспилотник, пролетавший рядом с зоной ограничения полетов, пишет Guardian со ссылкой на VG и заявление представителя полиции.

Беспилотник был перехвачен в ночь на 25 сентября, его нейтрализовали до того, как он мог бы помешать работе аэропорта. По факту возбуждено уголовное дело. По данным VG, установлена личность владельца БПЛА.

Местные СМИ сообщили, что недалеко от взлетно-посадочной полосы был задержан немолодой мужчина, который управлял беспилотником.

Ранним утром 23 сентября аэропорт Осло был закрыт на несколько часов из-за появившегося поблизости беспилотника.

Связи между этим и сегодняшним инцидентами, по данным СМИ, пока не прослеживается.

Осло Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гражданин Эстонии получил пять лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Саркози приговорен по "ливийскому делу" к пяти годам тюрьмы с отсрочкой

Посольство Чехии опровергло слухи о выдаче туристических виз россиянам

Посольство Чехии опровергло слухи о выдаче туристических виз россиянам

Семь буддийских монахов, в том числе россияне, погибли на Шри-Ланке

Экс-президента Франции Саркози признали виновным по "ливийскому делу"

Экс-президента Франции Саркози признали виновным по "ливийскому делу"

Доставленный в Кишинев из Греции молдавский олигарх Плахотнюк отправлен в СИЗО

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Министр обороны Дании назвал очередной инцидент с беспилотниками гибридной атакой

Еврокомиссия намерена запретить гражданам ЕС инвестировать в российский туризм

Еврокомиссия намерена запретить гражданам ЕС инвестировать в российский туризм

Что случилось этой ночью: четверг, 25 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });