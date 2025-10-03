Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полетов в связи с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве.
"Поздно вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18 (23.18 по мск), а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких замеченных беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.
В нем отмечается, что в результате произошедшего не смогли вылететь 17 рейсов. Приостановка полетов затронула почти 3 тыс. пассажиров.
При этом 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.
Ранее полеты из-за обнаружения беспилотников были приостановлены в нескольких аэропортах Дании.
По данным министерства транспорта Дании, с 22 сентября в небе над королевством неоднократно замечали неизвестные беспилотники.