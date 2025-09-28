Датские военные сообщили о БПЛА над своими объектами

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Военные в Дании заметили неопознанные беспилотники над несколькими своими объектами в ночь на воскресенье, сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление военного командования.

"Вооруженные силы подтверждают, что в течение ночи над несколькими их объектами заметили дроны", - говорится в нем.

Подробностей в заявлении не приводится.

Ранее военные в Дании сообщали, что видели несколько БПЛА над своими объектами и в ночь на субботу.

Ранее в сентябре несколько аэропортов в Дании приостанавливали работу из-за полетов дронов. Власти страны расследуют эти инциденты.