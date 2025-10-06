Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета

Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами нобелевской премии по медицине и физиологии в 2025 году стали американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский ученый Симон Сакагучи, объявили в понедельник в нобелевском комитете. Премия присуждена за "открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности", которая не дает иммунной системе наносить вред организму.

Подробнее об исследованиях говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

"Их открытия сыграли решающую роль в понимании того, как работает иммунная система и почему не у всех развиваются серьезные аутоиммунные заболевания", - отметил председатель Нобелевского комитета Олле Кэмпе.

"Лауреаты выявили "охранников" в иммунной системе – регуляторные Т-лимфоциты, которые не позволяют клеткам иммунной системы атаковать их носителя", - говорится в в пресс-релизе.

Брунков, Рамсделл и Сакагути внесли вклад в исследование ключевых механизмов регуляции иммунной системы. В конце 1990-х годов они независимо друг от друга выяснили, что регуляторные Т-лимфоциты (Tregs) играют решающую роль в предотвращении аутоиммунных заболеваний. Их исследования показали, что мутации в гене FOXP3 приводят к утрате этих клеток и развитию тяжелых нарушений иммунной толерантности.

Работы лауреатов заложили основу современного понимания того, как иммунная система различает "свои" и "чужие" клетки. Открытие гена FOXP3 и функций Tregs позволило объяснить природу многих аутоиммунных заболеваний и открыло путь к новым подходам в лечении диабета 1-го типа, рассеянного склероза и рака. Некоторые из открытых методов лечения в настоящее время проходят клинические испытания. Работы этих ученых также могут помочь повысить эффективность трансплантаций.

Лауреата премии по медицине и физиологии выбирает основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Премия в этой номинации присуждается с 1901 года. Члены Нобелевского комитета могут консультироваться с приглашенными специалистами. Открытия, которые отмечаются этой премией, бывают фундаментальные, как в случае с физиологией, или практические – применительно к медицине. Замечено, что Нобелевские премии по физиологии или медицине обычно чередуются: практические и фундаментальные труды Комитет награждает один за другом.

В 2024 году Нобелевской премии по медицине и физиологии удостоились американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан за "открытие микроРНК, нового класса мельчайших РНК молекул, которые играют решающую роль в регуляции генов". В 2023 году премию в области физиологии и медицины получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19. В 2022 году награду вручили шведскому биологу Сванте Паабо за изучение древних людей: под его руководством был расшифрован геном неандертальца, а также проведен первый анализ ДНК денисовских людей.

С вручения премии по физиологии и медицине началась "Нобелевская неделя". Во вторник, 7 октября, станет известен обладатель премии по физике, в среду объявят лауреата по химии, в четверг – по литературе. Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 10 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят в следующий понедельник, 13 октября. Церемония награждения лауреатов проходит 10 декабря в Стокгольме.