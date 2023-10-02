Нобелевскую премию по медицине присудили за мРНК-вакцины от COVID-19

Фото: Araya Doheny/Getty Images for Breakthrough Prize

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2023 году стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19.

Подробнее об их исследованиях можно прочитать в пресс-релизе.

Концепция использования мРНК для вакцинации была впервые предложена более 30 лет назад. Однако ранние эксперименты показали, что при этой технологии появляются нежелательные воспалительные реакции. Карико и Вайсман нашли возможность избегать их, что имело решающее значение для создания платформы вакцины мРНК, пригодной для клинического использования в пандемию коронавируса.

Премия в области физиологии и медицины присуждается с 1901 года. В прошлом году премии удостоился шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей, а именно "за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека". Под его руководством был расшифрован геном неандертальца, а также проведен первый анализ ДНК денисовских людей. На основе открытий палеогенетика был сделан вывод, что архаичные последовательности генов предков современного человека влияют на его физиологию. Паабо был отмечен наградой спустя сорок лет после того, как его отец – шведский биохимик Суне Бергстрём – также получил Нобелевскую премию в этой же номинации.

В 2021 году премию в области физиологии и медицины получили исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания.

По завещанию Альфреда Нобеля, лауреата премии по медицине и физиологии определяет основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Члены Нобелевского комитета могут приглашать для консультаций специалистов.

С присуждения премии по физиологии и медицине начались "нобелевские дни". Во вторник, 3 октября, станет известен обладатель премии по физике, лауреата по химии объявят 4 октября, по литературе – 5 октября. Лауреата премии мира назовут в Осло в пятницу, 6 октября. Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденная с 1969 года Банком Швеции, будет присуждена 9 октября.