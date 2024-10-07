Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие и исследование микроРНК

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан, объявили в понедельник в нобелевском комитете. Награда присуждена за "открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов". Подробнее об их исследованиях можно прочитать в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу комитета, лауреаты "открыли микроРНК, новый класс мельчайших РНК молекул, которые играют решающую роль в регуляции генов".

"Их прорывное открытие раскрыло совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался очень важным для многоклеточных организмов, в том числе людей", - отмечает Нобелевский комитет. Регуляция генов посредством микроРНК, впервые обнаруженная Эмбросом и Равканом, работает уже сотни миллионов лет: этот механизм позволил эволюционировать сложным организмам. Благодаря генетическим исследованиям, сейчас известно, что клетки и ткани не развиваются нормально без микроРНК.

К своему открытию ученые пришли, исследуя в лаборатории Caenorhabditis elegans (C.elegans, относится к типу круглых червей) – почвенную нематоду длиной около 1 мм. Американские ученые изучали два мутантных штамма червей, которые демонстрировали дефекты при активации генетических программ во время развития. Ученые стремились идентифицировать мутировавшие гены и понять их функцию. В ходе экспериментов и был открыт новый принцип регуляции генов, опосредованный ранее неизвестным типом РНК – микроРНК.

Виктор Эмброс родился в 1953 году в американском штате Нью-Гемпшир. Учился в Массачусетском технологическом институте (MIT). Был ведущим исследователем в Гарвардском университете, позже работал в Дартмутском колледже. Сейчас является профессором в Массачусетском университете. Эмброс получил известность за исследования микроРНК, причем многие исследования он проводил с Равканом.

Гэри Равкан родился в Калифорнии в 1952 году, учился в Гарвардском университете. Позже стал ведущим исследователем в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе. Его труды в основном посвящены молекулярной биологии и генетике.

Ученые разделят 11 млн шведских крон (около миллиона евро), церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря в Стокгольме.

В 2023 году премию в области физиологии и медицины получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19. В 2022 году награды удостоился шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей, под его руководством был расшифрован геном неандертальца, а также проведен первый анализ ДНК денисовских людей. В 2021 году премию вручили исследователям из США Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания.

Премия в области физиологии и медицины присуждается с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля, лауреата премии в этой номинации определяет основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Члены Нобелевского комитета могут приглашать для консультаций специалистов. Открытия, которые награждаются этой премией, бывают фундаментальные, как в случае с физиологией, или практические – это относится медицине. Замечено, что Нобелевские премии по физиологии или медицине обычно чередуются, практические и фундаментальные труды Комитет отмечает один за другом.

С присуждения премии по физиологии и медицине началась Нобелевская неделя. Во вторник, 8 октября, огласят имя победителя в области физики, обладатель награды по химии станет известен в среду, 9 октября, лауреата по литературе объявят в четверг, 10 октября. Лауреата премии мира назовут в Осло в пятницу, 11 октября. Завершатся Нобелевские дни в следующий понедельник, 14 октября, присвоением премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденной с 1969 года Банком Швеции.