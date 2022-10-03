Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей, а именно "за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека", объявили в понедельник в нобелевском комитете.

Подробнее об исследованиях Паабо можно прочитать в пресс-релизе комитета.

Паабо – один из основателей такой научной дисциплины, как палеогенетика. Под его руководством был расшифрован геном неандертальца, ученый провел первый анализ ДНК денисовских людей. Впервые следы денисовцев были обнаружены на Алтае, в Денисовой пещере в 2010 году, так он и получил свое название.

По современным представлениям, прародиной человечества считается Африка. О том, как шел этот процесс, единого мнения пока нет – одни ученые считают, что всего было три экспансии предков человека из Африки в Евразию: раннего предка Нomo (около 1,9 млн лет назад), предков неандертальцев и денисовцев (около 700 тысяч лет назад) и людей современного типа (около 50 тысяч лет назад).

В прошлом году премию в области физиологии и медицины получили исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, лауреата премии по медицине и физиологии определяет основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Члены Нобелевского комитета также могут приглашать для консультаций специалистов.

С присуждения премии по физиологии и медицине началась "нобелевская неделя". Обладатели следующей награды – по физике – станут известны 4 октября, лауреата по химии объявят 5 октября, по литературе – 6 октября. Лауреата премии мира назовут в Осло в пятницу, 7 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 10 октября.

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