Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Фото: Javier Campos/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы в понедельник предупредили США о плане ультраправых заложить взрывчатку в закрытом здании американского посольства в Каракасе на фоне напряженности в отношениях между двумя странами из-за наращивания Вашингтоном группировки вооруженных сил в Карибском море, сообщило агентство Associated Press.

Глава Национальной ассамблеи и делегации Венесуэлы по диалогу с США Хорхе Родригес заявил, что по "трем разным каналам" Соединенные Штаты были предупреждены "о серьезной угрозе" со стороны праворадикальных группировок, выдающих себя за сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"В рамках операции под ложным флагом, подготовленной экстремистскими кругами местных правых, предпринимаются попытки заложить смертоносную взрывчатку в посольство США в Каракасе", - сказал Родригес.

В настоящее время закрытое посольство охраняет штат сотрудников, отвечающих за безопасность и содержание помещений, несмотря на разрыв дипломатических отношений США с правительством Мадуро в 2019 году.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Мадуро в том, что он является одним из крупнейших мировых наркоторговцев, и в начале августа объявил, что вознаграждение за его поимку будет удвоено до $50 млн. Мадуро, в свою очередь, обвиняет Соединенные Штаты в фальсификации этой информации с целью добиться его отставки.

В пятницу глава Пентагона Пит Хегсет объявил об уничтожении четвертого маломерного судна с грузом наркотиков у берегов Венесуэлы в Карибском море с момента прибытия туда американских военных кораблей. Соединенные Штаты утверждают, что суда "перевозят наркотики", а их экипажи являются "наркотеррористами", отметил Хегсет. Мадуро назвал размещение американских военно-морских сил угрозой суверенитету южноамериканской страны.