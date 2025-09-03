Поиск

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Однако решение о необходимости таких действий может принять только Трамп, заявил Пит Хегсет

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Пит Хегсет не исключил возможности силовой смены власти в Венесуэле, однако, по его словам, решение о необходимости таких действий может принять только американский президент Дональд Трамп.

"Смена режима - это решение, которое может принять президент", - заявил Хегсет в эфире телеканала Fox News в среду.

Хегсет пояснил, что в администрации Трампа по-прежнему придерживаются мнения, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поддерживает производство запрещенных веществ в стране и их нелегальный ввоз в США.

"Мы знаем, что он (Николас Мадуро - ИФ) вовлечен в наркобизнес. (...) Он должен решить, продолжать ли ему поддерживать наркотрафик или нет", - сказал Хегсет.

В ответ на вопрос о том, что думают в администрации США по поводу нелегального импорта наркотических веществ из других стран, Хегсет заявил: "Единственный человек, который должен волноваться сейчас по этому поводу - это Николас Мадуро".

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что американское военное командование намерено направить к берегам Венесуэлы военный флот для усиления борьбы с наркокартелями.

Власти Венесуэлы в ответ объявили дополнительный призыв резервистов.

"Мир не может быть таким, каким он был сто лет назад, когда кто-то размещал поблизости вооружение и требовал сдаться", - сказал Мадуро, имея в виду развертывание ВМС США в водах Карибского моря близ Венесуэлы.

Дональд Трамп Минобороны США Пентагон Николас Мадуро Венесуэла Пит Хегсет
