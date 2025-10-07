Трамп доволен контактами с ХАМАС по Газе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Радикальное палестинское движение ХАМАС хорошо взаимодействует в вопросе урегулирования конфликта в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп.

"С ХАМАС все идет нормально", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп выразил надежду, что группировка в итоге согласится на его план по решению конфликта.

"Надеюсь, мы заключим соглашение", - отметил он.

В понедельник Израиль и ХАМАС начали переговоры в Египте через посредников по предложению Трамп по сектору Газа. В переговорном процессе участвуют и представители США.