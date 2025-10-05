Мусульманские страны приветствовали готовность ХАМАС следовать плану Трампа

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Арабские и мусульманские государства приветствовали подход движения ХАМАС к мирному урегулированию в Газе и намерение движения освободить заложников, передает телеканал "Аль-Арабийя".

Совместное заявление опубликовали министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Катара, Египта, Индонезии, Турции и Пакистана. Оно последовало за положительной реакцией палестинского движения на мирное предложение Трампа.

Главы МИД "приветствовали шаги, предпринятые ХАМАС в отношении (...) предложения президент США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе, освобождению всех заложников, живых или погибших, а также немедленному началу переговоров по механизмам его реализации", информирует "Аль-Арабийя".

Ранее Трамп дал время движению ХАМАС до воскресенья, чтобы принять его условия по мирной сделке.

"Отпустите всех заложников, в том числе отдайте тела погибших! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью, к шести часам вечера по времени Вашингтона (23.00 мск - ИФ). К соглашению уже присоединились все страны! Если это последнее предложение не будет принято, против ХАМАС начнется невообразимый ад", - написал президент США в минувшую пятницу в соцсети Truth Social.

"ХАМАС дается последний шанс!" - добавил Трамп.

В тот же день ХАМАС выразило готовность обсудить план Трампа по Газе.

В движении также выразили готовность вернуть свободу остающимся в анклаве израильским заложникам, а также передать Израилю тела погибших заложников. Согласно позиции ХАМАС, это возможно в обмен на полный вывод израильских сил из сектора.