Поиск

Мусульманские страны приветствовали готовность ХАМАС следовать плану Трампа

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Арабские и мусульманские государства приветствовали подход движения ХАМАС к мирному урегулированию в Газе и намерение движения освободить заложников, передает телеканал "Аль-Арабийя".

Совместное заявление опубликовали министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Катара, Египта, Индонезии, Турции и Пакистана. Оно последовало за положительной реакцией палестинского движения на мирное предложение Трампа.

Главы МИД "приветствовали шаги, предпринятые ХАМАС в отношении (...) предложения президент США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе, освобождению всех заложников, живых или погибших, а также немедленному началу переговоров по механизмам его реализации", информирует "Аль-Арабийя".

Ранее Трамп дал время движению ХАМАС до воскресенья, чтобы принять его условия по мирной сделке.

"Отпустите всех заложников, в том числе отдайте тела погибших! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью, к шести часам вечера по времени Вашингтона (23.00 мск - ИФ). К соглашению уже присоединились все страны! Если это последнее предложение не будет принято, против ХАМАС начнется невообразимый ад", - написал президент США в минувшую пятницу в соцсети Truth Social.

"ХАМАС дается последний шанс!" - добавил Трамп.

В тот же день ХАМАС выразило готовность обсудить план Трампа по Газе.

В движении также выразили готовность вернуть свободу остающимся в анклаве израильским заложникам, а также передать Израилю тела погибших заложников. Согласно позиции ХАМАС, это возможно в обмен на полный вывод израильских сил из сектора.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Пакистан ОАЭ США ХАМАС Израиль Египет Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Организаторы протестов в Тбилиси обвиняются в призывах к свержению власти

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Участники акции протеста в Тбилиси выразили недовольство действиями организаторов

В столкновениях с участниками акции протеста в Тбилиси пострадали 14 полицейских

Что произошло за день: суббота, 4 октября

Участники акции протеста в Тбилиси подожгли баррикаду близ резиденции президента

Участники акции протеста в Тбилиси подожгли баррикаду близ резиденции президента

Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца

Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7286 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });