Поиск

Рубио напомнил, что переговоры между Израилем и ХАМАС еще не конец войны

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС еще не означают окончания войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Продолжающиеся переговоры между ХАМАС и Израилем еще не означают конец войны, и создание группы для управления сектором Газа займет некоторое время", - цитирует его в воскресенье программа NBC News "Meet the Press".

"Все согласились, включая Израиль, что в конечном итоге, в какой-то (определенный) момент этого процесса, сектор Газа будет управляться палестинской технократической группой, которая не связана с ХАМАС, не является террористической, при помощи, поддержке и руководстве международного консорциума, подобного Совету мира", - сказал Рубио в интервью телеканалу.

При этом он подчеркнул: "Нельзя создать структуру управления в Газе, не связанную с ХАМАС, за три дня".

Ранее президент США Дональд Трамп дал время движению ХАМАС до воскресенья, чтобы принять его условия по мирной сделке по прекращению огня в Газе.

"Отпустите всех заложников, в том числе отдайте тела погибших! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью, к шести часам вечера по времени Вашингтона (23.00 мск). К соглашению уже присоединились все страны! Если это последнее предложение не будет принято, против ХАМАС начнется невообразимый ад", - написал он 3 октября в соцсети Truth Social.

В тот же день ХАМАС выразило готовность обсудить план Трампа по Газе.

Дональд Трамп Газа Израиль Марко Рубио США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп назвал хорошей идей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

Трамп назвал хорошей идей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

После протестов в Тбилиси грузинские силовики нашли схрон с оружием и взрывчаткой

США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну

США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Организаторы протестов в Тбилиси обвиняются в призывах к свержению власти

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Участники акции протеста в Тбилиси выразили недовольство действиями организаторов

В столкновениях с участниками акции протеста в Тбилиси пострадали 14 полицейских

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7286 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });