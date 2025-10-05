Рубио напомнил, что переговоры между Израилем и ХАМАС еще не конец войны

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС еще не означают окончания войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Продолжающиеся переговоры между ХАМАС и Израилем еще не означают конец войны, и создание группы для управления сектором Газа займет некоторое время", - цитирует его в воскресенье программа NBC News "Meet the Press".

"Все согласились, включая Израиль, что в конечном итоге, в какой-то (определенный) момент этого процесса, сектор Газа будет управляться палестинской технократической группой, которая не связана с ХАМАС, не является террористической, при помощи, поддержке и руководстве международного консорциума, подобного Совету мира", - сказал Рубио в интервью телеканалу.

При этом он подчеркнул: "Нельзя создать структуру управления в Газе, не связанную с ХАМАС, за три дня".

Ранее президент США Дональд Трамп дал время движению ХАМАС до воскресенья, чтобы принять его условия по мирной сделке по прекращению огня в Газе.

"Отпустите всех заложников, в том числе отдайте тела погибших! Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто к воскресенью, к шести часам вечера по времени Вашингтона (23.00 мск). К соглашению уже присоединились все страны! Если это последнее предложение не будет принято, против ХАМАС начнется невообразимый ад", - написал он 3 октября в соцсети Truth Social.

В тот же день ХАМАС выразило готовность обсудить план Трампа по Газе.