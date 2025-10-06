Поиск

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт

Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время обсуждения в Белом доме плана по урегулированию ситуации в секторе Газа гарантировал лидерам арабских стран отказ Израиля от силовых акций в дальнейшем, сообщает в понедельник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Трамп лично гарантировал главам арабских стран, что Израиль не начнет войну", - сказал собеседник газеты.

По словам источников, делегация во главе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху пыталась добиться для себя возможности возобновления боевых действий, если ХАМАС нарушит условия соглашения, в частности отказ от любой формы управления этим движением Газой.

Американская сторона, по данным FT, "буквально велела израильским переговорщикам прекратить искать какие-либо лазейки".

29 сентября Трамп обнародовал свой план урегулирования в Газе. Он предполагает освобождение живых израильских заложников, а также возвращение тел погибших в течение 72 часов. Взамен предусматривается прекращение огня. Предполагается, что ХАМАС не будет управлять Газой, над анклавом должен быть установлен международный контроль. ХАМАС должны разоружить. Посредниками сделки выступили Египет, Катар и Турция.

6 октября в Шарм-эш-Шейхе пройдут непрямые переговоры между делегациями Израиля и движения ХАМАС по поводу реализации плана Трампа. Первоочередным вопросом станет освобождение израильских заложников.

