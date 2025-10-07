Поиск

Трамп перестал добиваться дипломатического соглашения с Венесуэлой

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прекратил усилия по достижению дипломатического соглашения с Венесуэлой, сообщила The New York Times со ссылкой на источники из числа официальных представителей.

Они инфицировали, что Трамп в четверг минувшей недели позвонил своему специальному представителю Ричарду Греннелу, который вел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, и "проинструктировал его, что все дипломатические контакты, включая его переговоры с мистером Мадуро, должны быть прекращены".

Издание отмечает, что источники не исключают, что "это создает почву для потенциальной военной эскалации против наркоторговцев или правительства Николаса Мадуро".

Американские официальные лица заявляют, что Мадуро руководит наркокартелями, действующими в Венесуэле, правительство страны отрицает это обвинение, говорится в публикации.

Газета пишет, что в сентябре Мадуро написал письмо Трампу, в котором отрицал, что его страна занимается незаконным оборотом наркотиков, и предлагал продолжать переговоры.

Дональд Трамп США Мадуро Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенат США не смог одобрить законопроект, который мог прекратить шатдаун

Трамп заявил, что при принятии решений по Украине не хочет спровоцировать эскалацию

ЮНЕСКО выдвинула на пост главы организации бывшего министра туризма Египта

Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт грузовиков в США

Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Венесуэла уведомила США о плане ультраправых подорвать их посольство в Каракасе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт

Трамп пообещал лидерам арабских стран, что Израиль не начнет новый конфликт
Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования иммунитета
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });