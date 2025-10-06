США сосредоточили вблизи Венесуэлы крупную военную группировку

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты разместили на острове Пуэрто-Рико и в Карибском море крупную корабельную и авиационную группировку вооруженных сил для борьбы с наркокартелями, следует из данных Пентагона и американских экспертов.

На базах на американской территории Пуэрто-Рико находится 10 истребителей F-35B Lightning II, 6 истребителей AV-8B Harrier, 12 конвертопланов MV-22B Osprey, 3 ударных дрона MQ-9 Reaper и 13 вертолетов. Кроме того, там размещены транспортные самолеты и воздушные танкеры.

В Карибском море к северу от Венесуэлы курсирует группировка из четырех ракетных эсминцев и боевой корабль прибрежной зоны, каждый из которых способен нести до 32 крылатых ракет Tomahawk, и ударная атомная подлодка, оснащенная 12 ракетами Tomahawk. В регионе также находится группа из трех больших десантных кораблей с тремя тысячами морских пехотинцев на борту, плавбаза сил специальных операций и катера береговой охраны.

Как сообщал глава Пентагона Пит Хегсет, в минувшую пятницу США нанесли удар по судну с наркотиками в нейтральных водах близ побережья Венесуэлы.

"По распоряжению президента США Дональда Трампа ранее сегодня я координировал (...) удар по перевозившему наркотики судну, связанному с организацией, признанной в США террористической (...) Удар нанесен в нейтральных водах неподалеку от побережья Венесуэлы", - написал Хегсет в соцсети Х. Глава Пентагона отметил, что при ударе погибли четыре человека, перевозивших наркотики.

США 2, 16 и 19 сентября также нанесли удары по судам в Карибском море. Погибли 17 человек. Администрация Трампа утверждает, что на этих лодках перевозились наркотики. Американский президент заявил о принадлежности уничтоженного 2 сентября судна одному из венесуэльских наркокартелей, признанному в США террористической организацией.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп отдал распоряжение о задействовании вооруженных сил для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Эти действия вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле.