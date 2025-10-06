В Израиле надеются на успех непрямых переговоров с ХАМАС в Египте

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Израиле рассчитывают успешно завершить непрямые переговоры с ХАМАС, которые состоятся 6 октября в Шарм-эш-Шейхе, сообщает The Times of Israel.

"Мы готовы ко всем сценариям и надеемся успешно завершить переговоры", - сказал изданию источник в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам собеседников газеты, израильская делегация в ближайшие часы вылетит в Египет. Ранее сообщалось, что делегация движения ХАМАС уже находится на месте.

Накануне канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильскую делегацию возглавит министр стратегического планирования Рон Дермер. Однако, по данным газеты, он может присоединиться к переговорам позднее, в зависимости от их результатов.

В состав израильской делегации также входят чиновники из разведки и службы безопасности, советник премьер-министра по внешней политике Офир Фальк и координатор по заложникам Галь Хирш.

Президент США Дональд Трамп в конце сентября представил свой план по урегулированию по Газе из 20 пунктов, включающий в том числе прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. План поддержали ведущие региональные государства, в том числе Египет и Катар. И Израиль, и движение ХАМАС выразили согласие с планом.

Ранее сообщалось, что 6 октября в Шарм-эш-Шейхе пройдут непрямые переговоры между делегациями Израиля и движения ХАМАС по поводу реализации плана Трампа. Первоочередными вопросами станут освобождение израильских заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа.