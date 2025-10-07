Орбан считает, что Киев не сможет продолжить сближение с ЕС без учета мнения Будапешта

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может продолжить сближение с ЕС, не считаясь с мнением Будапешта.

"Президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова применяет традиционную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его милитаристские устремления", - приводит во вторник слова Орбана польский телеканал Polsat.

По словам венгерского премьера, "ни одна страна никогда не имела шанса вступить в ЕС, применяя шантаж, не произойдёт этого и на этот раз".

"Договор о ЕС не допускает двусмысленности: вопрос о членстве решается государствами-членами ЕС единогласно, а венгерский народ подавляющим большинством голосов высказался против членства Украины в ЕС", - добавил Орбан.