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Премьер Венгрии не видит Украины в составе ЕС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает немыслимым вступление Украины в ЕС.

"Немыслимо, чтобы Украина стала членом ЕС. С точки зрения интересов Венгрии нет ни одного аргумента в пользу приема Украины в состав ЕС", - приводит в пятницу его слова сербский телерадиоканал РТС.

По словам Орбана, присоединение Украины к ЕС уничтожило бы, в частности, сельское хозяйство и экономику Венгрии в целом.

Кроме того, венгерский премьер сказал, что не понимает, каким образом придется останавливать криминал, который доберется до Венгрии в случае вхождения Украины в Евросоюз.

ЕС Виктор Орбан Украина Венгрия
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