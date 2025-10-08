Турция обвинила Израиль в пиратстве из-за перехвата "Флотилии свободы"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МИД Турции назвал "актом пиратства" со стороны Израиля перехват "Флотилии свободы", суда которой направлялись к сектору Газа.

"Вмешательство, осуществлённое в международных водах в отношении "Флотилии свободы", которая вышла, чтобы прорвать незаконную и бесчеловечную блокаду Газы, является актом пиратства", - цитирует в среду заявление турецкого МИД газета "Хюрриет".

В документе отмечается, что "эта атака на гражданских активистов, включая турецких граждан и членов парламента, является грубым нарушением международного права".

"Предприняты все необходимые инициативы для немедленного освобождения задержанных израильтянами наших граждан и их возвращения на родину", - говорится в заявлении.

В среду стало известно, что три корабля "Флотилии свободы", направлявшиеся в сторону Газы с гуманитарной миссией, были перехвачены израильскими военными примерно в 220 км от побережья Газы. МИД Израиля подтвердил перехват.

Ранее израильские военные перехватили суда, направлявшиеся в Газу в составе "Флотилии стойкости". Граждане ряда стран, в том числе активистка Грета Тунберг, были задержаны и затем депортированы из Израиля.