Изменение политики США на Ближнем Востоке повысило шансы на долгосрочное прекращение огня в Газе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Смена подхода США к урегулированию ситуации в секторе Газа сделало долгосрочное прекращение огня наиболее возможным с момента начала конфликта в анклаве два года назад, сообщает в среду Politico со ссылкой на источник в Израиле.

"Мы ближе к соглашению, чем когда-либо прежде, потому что президент США Дональд Трамп решил оставить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху без пространства для маневра. Нетаньяху не к кому больше обратиться, ему нужен Трамп на международной арене и дома для любого самого небольшого шанса на политическое выживание", - заявил израильский источник, пожелавший остаться неизвестным.

Politico поясняет, что вместе с тем Трамп проявил уважение к арабским союзникам США, которые могут убедить движение ХАМАС прекратить боевые действия.

"С точки зрения силы Израиль никогда не был в позиции лучше. Он разбил движение "Хезболла" в Ливане, стер с лица земли ХАМАС в Газе и убедил США нанести удар по Ирану. Но с дипломатической точки зрения Израиль никогда не был более изолированным", - отметил в разговоре с порталом собеседник из дипломатических кругов.

"Европейские руководители признают палестинскую государственность. Арабские лидеры, которые подписали Соглашения Авраама, заявляют, что Нетаньяху неуравновешенный. А Трамп заставляет его извиняться из своего кабинета перед Катаром за удар по ХАМАС в Дохе", - разъяснил источник.

По данным портала, Трамп доверился Катару, чтобы он вместе с Египтом, Саудовской Аравией и другими участниками процесса убедил ХАМАС согласиться с планом Белого дома по Газе. "Трамп работает с арабскими партнерами, особенно с Катаром, чтобы мы оказались на этой стадии", - отметил дипломатический источник.

С 6 октября в Шарм-эш-Шейхе проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС по поводу реализации плана Трампа. Первоочередными вопросами станут освобождение израильских заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа. В переговорах участвуют также представители Египта, Катара, Турции и США.

На переговоры направляются спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Также в переговорах в среду примет участие премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Газа Израиль США ХАМАС
