В канцелярии Нетаньяху с осторожным оптимизмом восприняли ход переговоров с ХАМАС в Египте

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в целом оптимистично оценивают переговорный процесс с палестинским движением ХАМАС в Египте, сообщает во вторник The Times of Israel.

В офисе Нетаньяху заявили, что испытывают "оптимизм, но очень осторожный".

"ХАМАС может создать препятствия в любой момент и покинуть переговоры", - добавили в канцелярии.

Ожидается, что израильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер в среду отправится в Египет, чтобы подключиться к переговорному процессу.

6 октября в Шарм-эш-Шейхе начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и движения ХАМАС по поводу реализации плана президента США Дональда Трампа. Первоочередными вопросами стали освобождение израильских заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа.