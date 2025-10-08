ХАМАС передал Израилю списки заключенных для обмена на заложников

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС в ходе переговоров в Египте направило Израилю список заключенных, которых предполагается обменять на удерживаемых в Газе израильских заложников, сообщает в среду газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

"В ХАМАС заявили, что в среду состоялся обмен списками заключённых и заложников, которых планируется освободить в соответствии с согласованными критериями и численностью", - информирует издание со ссылкой на советника по связям с общественностью ХАМАС Тахера ан-Нуну.

Представитель движения подчеркнул, что в среду в Шарм эш-Шейхе продолжаются переговоры, которые "сосредоточены на механизмах прекращения войны, вывода израильских войск из сектора Газа и обмена людьми".

С 6 октября в Шарм-эш-Шейхе проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС по поводу реализации плана президента США Дональда Трампа. Первоочередными вопросами станут освобождение израильских заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа. В переговорах участвуют также представители Египта, Катара, Турции и США.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию по Газе из 20 пунктов, включающий в том числе прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. План поддержали ведущие региональные государства, в том числе Египет и Катар. И Израиль, и движение ХАМАС выразили согласие с планом.