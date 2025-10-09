США считают, что ХАМАС приступит к освобождению задолжников в следующий понедельник

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В США полагают, что освобождение удерживаемых ХАМАС израильских заложников в соответствии с достигнутым соглашением может начаться в понедельник следующей недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

"Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил CNN, что, по оценкам Белого дома, освобождение заложников начнется в понедельник, хотя не исключено, что сроки могут быть сдвинуты", - говорится в сообщении.

Источник добавил, что сроки выполнения условий достигнутого соглашения, включая отвод войск, зависят от одобрения его Израилем.

"Как только они за него проголосуют, Израиль должен в течение 24 часов отвести войска. Затем начнется 72-часовой отсчет, и ХАМАС постарается отойти раньше, если это будет возможно", - сказал он.

В то же время, как ранее сообщала The Times of Israel, ссылаясь на источники, все живые заложники ХАМАС в соответствии с достигнутым на переговорах в Египте соглашением должны быть освобождены в субботу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь сообщил, что правительство страны в четверг проведет заседание для ратификации соглашения по прекращению конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа.