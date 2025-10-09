ХАМАС призывает Трампа обеспечить выполнение Израилем условий соглашения по Газе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС призвало президента США Дональда Трампа обеспечить выполнение Израилем условий первой фазы соглашения об урегулировании в секторе Газа, сообщает в четверг The Times of Israel.

Согласно сообщению, движение ХАМАС поблагодарило посредников и президента США Дональда Трампа за содействие в прекращении войны (...) и призвало их "заставить оккупационное правительство (Израиля - ИФ) полностью выполнить обязательства по соглашению и не допустить уклонения от выполнения достигнутых договорённостей или задержек с их реализацией".

"Мы подтверждаем, что жертвы нашего народа не будут напрасными, и обязуемся оставаться верными нашему делу и никогда не отказываться от наших национальных прав до тех пор, пока не будут достигнуты свобода, независимость и самоопределение", - говорится в заявлении ХАМАС.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа.