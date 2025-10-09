Поиск

В Египте опровергли готовность ХАМАС к разоружению в Газе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС согласилось на мораторий на применение оружия, а не полное разоружение в рамках плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, сообщает в четверг "Аль-Арабийя" со ссылкой на главу Службы государственной информации Египта Диаа Рашвана.

Рашван добавил, что такой мораторий сроком от пяти до десяти лет ХАМАС ранее сами предлагали Израилю в рамках инициативы о прекращении огня.

"Аль-Арабийя" отмечает, что в соглашении не раскрывается, какая именно страна будет осуществлять контроль за оборотом оружия, однако указывает на независимый комитет, в который могут войти страны арабского мира, в том числе Египет и Палестина.

Участие в данном процессе Израиля или стран, не относящихся к ближневосточному региону, при этом исключается.

Ранее Ynet со ссылкой на источник, близкий к группировке, сообщал о готовности ХАМАС пойти на значительные уступки при переговорах с Израилем по плану Трампа и проявить значительную гибкость. По словам собеседника Ynet, "движению придется пойти на непростые шаги в рамках плана, включая разоружение и изгнание лидеров, однако это необходимо для предотвращения возобновления конфликта".

Египет США ХАМАС Израиль
