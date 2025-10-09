Поиск

ХАМАС готово проявить гибкость в дальнейших переговорах с Израилем по Газе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС готово пойти на значительные уступки на переговорах с Израилем в рамках плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, сообщает в четверг Ynet со ссылкой на источники.

"Источник, близкий к ХАМАС, рассказал Ynet, что движение готово продемонтрировать значительную гибкость при переговорах с Израилем по плану Трампа", - пишет портал.

По словам собеседника Ynet, "движению придется пойти на непростые шаги в рамках плана, включая разоружение и изгнание лидеров, однако это необходимо для предотвращения возобновления конфликта".

"Соглашение охватывает первую фазу плана, и тут же начнутся переговоры по второй", - добавил источник.

Собеседник Ynet также подчеркнул, что "перемирие будет длиться до тех пор, пока обе стороны его придерживаются".

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

"Рад сообщить, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного нами плана по мирному урегулированию", - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на практике это означает, что ХАМАС в скором времени отпустит всех заложников, а Израиль отведет в секторе Газа войска на согласованные рубежи.

Такое развитие событий президент США назвал "первым шагом к долговременному и прочному миру".

План Трампа по завершению конфликта в секторе Газа включает создание временного технократического правительства, международного надзорного органа во главе с Трампом, а также обмен заложниками и заключенными.

Согласно плану, ХАМАС должен отказаться от участия в управлении Газой прямо, косвенно или в какой-либо другой форме. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не будет подлежать восстановлению. Под надзором независимых наблюдателей будет проведен процесс демилитаризации Газы, который будет включать в себя окончательную ликвидацию оружия.

