В Италии готовы направить миротворцев в сектор Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по решению конфликта на Ближнем Востоке и заявил, что его страна при необходимости готова направить миротворцев в сетор Газа.

"С Ближнего Востока приходят прекрасные новости: мир близко. Италия, которая всегда поддерживала план США, готова внести вклад, чтобы укрепить прекращение огня, обеспечить доступ к новой гуманитарной помощи, а также принять участие в реконструкции Газы. Мы готовы также отправить военных на случай, если будут созданы миротворческие международные силы для объединения Палестины", - написал он в соцсети X.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. По словам Трампа, на практике это означает, что ХАМАС в скором времени отпустит всех заложников, а Израиль отведет в секторе Газа войска на согласованные рубежи.

Такое развитие событий президент США назвал "первым шагом к долговременному и прочному миру".