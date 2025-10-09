Поиск

Уиткофф и Кушнер посетят Израиль после завершения переговоров в Египте

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут в Израиль сразу после завершения переговоров по Газе в Египте, это будет 9 октября, пишет Ha'aretz.

Уиткофф и Кушнер прибудут из Египта, где они выступают посредниками в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по урегулированию конфликта в Газе.

Ранее в Шарм-эш-Шейхе после трехдневных переговоров власти Израиля и палестинское движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного президентом США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ожидается, что реализация первого этапа плана соглашения начнется 13 октября. На первом этапе оставшиеся в живых заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне, а Израиль в течение 24 часов отведет войска из Газы.

По данным издания "Аль-Араби аль-Джадид", план также подразумевает немедленное открытие пяти пунктов для пропуска гуманитарной помощи в анклав.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее сообщил, что правительство страны 9 октября проведет заседание для одобрения соглашения по прекращению конфликта, после чего, как ожидается, первая фаза плана начнет реализовываться обеими сторонами.

Джаред Кушнер Газа Биньямин Нетаньяху Израиль США ХАМАС Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Бельгия опасается, что использование замороженных активов РФ для кредита Киеву можно будет счесть конфискацией

Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций

Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС готово проявить гибкость в дальнейших переговорах с Израилем по Газе

FT сообщила об обсуждении в НАТО более энергичных мер сдерживания России

FT сообщила об обсуждении в НАТО более энергичных мер сдерживания России

Что случилось этой ночью: четверг, 9 октября

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды

США окажут помощь в восстановлении сектора Газа

США окажут помощь в восстановлении сектора Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху выразил надежду на возвращение удерживаемых ХАМАС израильских заложников

Нетаньяху выразил надежду на возвращение удерживаемых ХАМАС израильских заложников
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу соглашения об урегулировании в Газе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });