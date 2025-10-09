Уиткофф и Кушнер посетят Израиль после завершения переговоров в Египте

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут в Израиль сразу после завершения переговоров по Газе в Египте, это будет 9 октября, пишет Ha'aretz.

Уиткофф и Кушнер прибудут из Египта, где они выступают посредниками в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по урегулированию конфликта в Газе.

Ранее в Шарм-эш-Шейхе после трехдневных переговоров власти Израиля и палестинское движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного президентом США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ожидается, что реализация первого этапа плана соглашения начнется 13 октября. На первом этапе оставшиеся в живых заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне, а Израиль в течение 24 часов отведет войска из Газы.

По данным издания "Аль-Араби аль-Джадид", план также подразумевает немедленное открытие пяти пунктов для пропуска гуманитарной помощи в анклав.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее сообщил, что правительство страны 9 октября проведет заседание для одобрения соглашения по прекращению конфликта, после чего, как ожидается, первая фаза плана начнет реализовываться обеими сторонами.