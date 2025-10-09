Хорватская JANAF не может больше поставлять нефть сербской NIS из-за санкций США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Хорватский оператор Адриатического нефтепровода, компания JANAF уведомила, что не может больше поставлять нефть сербской NIS (входит в "Газпром нефть"), в отношении которой начали действовать санкции США. Об этом сказано на сайте JANAF.

"Хорватская компания JANAF в четверг получила информацию о том, что сербская компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения работ в рамках контракта по транспортировке нефти, в силу этого с 8 октября выполнение контракта более невозможно. JANAF продолжает активную работу с властями Хорватии и юридическими советниками компании в США для изыскания возможных решений", - сказано в заявлении.

NIS 8 октября заявила, что пока не получала от США новой отсрочки от санкций, которые вступили в действие в тот день. Ранее издание "Нова экономия" со ссылкой на источники сообщило, что санкции США против сербской NIS будут отложены еще на одну неделю.

NIS уведомила, что предприняла все меры для осуществления бесперебойной работы и продаж топлива клиентам. В сотрудничестве с партнерами, правительством Сербии и акционерами NIS работает над преодолением сложившейся ситуации. NIS также продолжает сотрудничать с министерством финансов США по запросу об исключении из списка SDN, но это длительный и сложный процесс, отмечает компания.

В конце сентября США на несколько дней перенесли начало применения ограничительных мер против NIS до 8 октября. Прежде они несколько раз переносились на более длительный период.

NIS, "дочка" "Газпром нефти", попала под санкции США в начале 2025 года. В связи с этим президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В настоящее время основные совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.