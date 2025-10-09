NIS сообщила, что пока не получала от США новой отсрочки от санкций

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сербская энергокомпания NIS (входит в "Газпром нефть") пока не получала от США новой отсрочки от санкций, которые вступили в действие 8 октября, сказано на сайте NIS.

"Нова экономия" со ссылкой на источники 8 октября сообщила, что санкции США против NIS будут отложены еще на одну неделю.

"NIS информирует общественность о том, что компания до сих пор не получила специальную лицензию Министерства финансов США, позволяющую осуществлять бесперебойную операционную деятельность", - заявила компания.

NIS заверила, что приняла все меры для осуществления бесперебойной работы и продаж топлива клиентам.

В сотрудничестве с партнерами, правительством Сербии и акционерами NIS работает над преодолением сложившейся ситуации. NIS также продолжает сотрудничать с министерством финансов США по запросу об исключении из списка SDN, но это длительный и сложный процесс, отмечает компания .

8 октября стало известно, что США дали возможность хорватской компании JANAF продолжить работу в обычном режиме до 15 октября 2025 года. Трубопровод этой компании, в частности, обеспечивает NIS.

В конце сентября США на несколько дней перенесли начало применения ограничительных мер против NIS- до 8 октября. Прежде они несколько раз переносились на более длительный период.

Президент Сербии Александр Вучич 7 октября заявил, что власти страны продолжат обсуждать судьбу NIS с представителями России, поскольку с США обсуждать "больше нечего". При этом он выразил убежденность, что меры против NIS поддержит и ЕС, в связи с чем поставки нефти могут прекратиться и по трубопроводу JANAF из Хорватии.

NIS была включена в SDN List в начале 2025 года. Тогда Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В настоящее время основные совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.