Поиск

NIS сообщила, что пока не получала от США новой отсрочки от санкций

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сербская энергокомпания NIS (входит в "Газпром нефть") пока не получала от США новой отсрочки от санкций, которые вступили в действие 8 октября, сказано на сайте NIS.

"Нова экономия" со ссылкой на источники 8 октября сообщила, что санкции США против NIS будут отложены еще на одну неделю.

"NIS информирует общественность о том, что компания до сих пор не получила специальную лицензию Министерства финансов США, позволяющую осуществлять бесперебойную операционную деятельность", - заявила компания.

NIS заверила, что приняла все меры для осуществления бесперебойной работы и продаж топлива клиентам.

В сотрудничестве с партнерами, правительством Сербии и акционерами NIS работает над преодолением сложившейся ситуации. NIS также продолжает сотрудничать с министерством финансов США по запросу об исключении из списка SDN, но это длительный и сложный процесс, отмечает компания .

8 октября стало известно, что США дали возможность хорватской компании JANAF продолжить работу в обычном режиме до 15 октября 2025 года. Трубопровод этой компании, в частности, обеспечивает NIS.

В конце сентября США на несколько дней перенесли начало применения ограничительных мер против NIS- до 8 октября. Прежде они несколько раз переносились на более длительный период.

Президент Сербии Александр Вучич 7 октября заявил, что власти страны продолжат обсуждать судьбу NIS с представителями России, поскольку с США обсуждать "больше нечего". При этом он выразил убежденность, что меры против NIS поддержит и ЕС, в связи с чем поставки нефти могут прекратиться и по трубопроводу JANAF из Хорватии.

NIS была включена в SDN List в начале 2025 года. Тогда Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В настоящее время основные совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

JANAF NIS Александр Вучич Газпром нефть США Сербия Хорватия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 9 октября

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды

США окажут помощь в восстановлении сектора Газа

США окажут помощь в восстановлении сектора Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху выразил надежду на возвращение удерживаемых ХАМАС израильских заложников

Нетаньяху выразил надежду на возвращение удерживаемых ХАМАС израильских заложников
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу соглашения об урегулировании в Газе

Трамп не исключил скорую поездку на Ближний Восток

Трамп не исключил скорую поездку на Ближний Восток

Подписан меморандум о строительстве нового магистрального газопровода в Казахстан

Обострение палестино-израильского конфликта

Посредники надеются на подписание соглашения о перемирии в Газе 9 октября

Что произошло за день: среда, 8 октября

Встреча Путина и Алиева в Таджикистане пройдет 9 октября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2432 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7324 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });