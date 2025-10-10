Индия снова откроет посольство в Кабуле

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство Индии собирается снова открыть посольство в Кабуле, через четыре года после того, как движение "Талибан" взяло под контроль Афганистан, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки. Об этом пишет The Times of India.

"Я рад объявить сегодня о повышении статуса технической миссии в Кабуле до уровня посольства Индии", - сказал Джайшанкар.

Он заверил, что Дели полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Афганистана. Он добавил, что более тесное сотрудничество между странами внесет вклад как в развитие Афганистана, так и в региональную стабильность.

В мае Пакистан решил повысить уровень отношений с Афганистаном и назначить посла в Кабул. До этого послов в Кабул назначили КНР, ОАЭ и Узбекистан.