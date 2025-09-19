Поиск

США ведут переговоры с "Талибаном" о возвращении на военную базу "Баграм"

Вашингтон нацелен на нормализацияю отношений с талибами

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - США обсуждают с движением "Талибан" возможное возвращение американских военных на военно-воздушную базу "Баграм" в Афганистане для борьбы с терроризмом, сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знающих о переговорах, сотрудники администрации президента США Дональда Трампа ведут дискуссии с "Талибаном" о восстановлении небольшого американского военного присутствия на базе "Баграм" в Афганистане в качестве плацдарма для контртеррористических операций", - пишет газета.

В частности, речь может идти о размещении на базе военных самолетов или БПЛА.

По данным источников издания, речь идет об одной из составляющих усилий американской администрации по нормализации отношений с талибами. Переговоры под руководством спецпосланника президента США по вопросам заложников Адама Боулера включают в себя такие темы, как обмен заключенными, экономические соглашения, безопасность.

Один из собеседников WSJ подчеркнул, что переговоры находятся на очень ранней стадии, их участники не планируют немедленной отправки американских сил на базу.

Боулер не ответил на просьбу дать комментарий. В Белом доме переадресовали такие вопросы в Пентагон.

В свою очередь высокопоставленный представитель МИД Афганистана Закир Джалали отверг возможность возвращения американских военных в страну. В то же время он заявил, что стороны могут сотрудничать в других форматах.

Накануне Трамп заявил, что США постараются вернуться себе контроль над военно-воздушной базой "Баграм" в Афганистане.

США вывели войска из Афганистана осенью 2021 года в период президентства Джо Байдена.

США талибы Афганистан база Баграм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не вводить односторонние меры в торговле

Что произошло за день: пятница, 19 сентября

В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября

Трамп с Си Цзиньпином обсудили украинское урегулирование

СБ ООН не принял резолюцию о блокировке запуска восстановления санкций против Ирана

СБ ООН не принял резолюцию о блокировке запуска восстановления санкций против Ирана

Под британские санкции попал бизнесмен Леван Васадзе

ЕК в 19-м пакете санкций предложила ограничения против банков РФ и в третьих странах

ЕК в 19-м пакете санкций предложила ограничения против банков РФ и в третьих странах

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа на фоне наступления армии Израиля

Почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа на фоне наступления армии Израиля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7182 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });