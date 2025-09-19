США ведут переговоры с "Талибаном" о возвращении на военную базу "Баграм"

Вашингтон нацелен на нормализацияю отношений с талибами

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - США обсуждают с движением "Талибан" возможное возвращение американских военных на военно-воздушную базу "Баграм" в Афганистане для борьбы с терроризмом, сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знающих о переговорах, сотрудники администрации президента США Дональда Трампа ведут дискуссии с "Талибаном" о восстановлении небольшого американского военного присутствия на базе "Баграм" в Афганистане в качестве плацдарма для контртеррористических операций", - пишет газета.

В частности, речь может идти о размещении на базе военных самолетов или БПЛА.

По данным источников издания, речь идет об одной из составляющих усилий американской администрации по нормализации отношений с талибами. Переговоры под руководством спецпосланника президента США по вопросам заложников Адама Боулера включают в себя такие темы, как обмен заключенными, экономические соглашения, безопасность.

Один из собеседников WSJ подчеркнул, что переговоры находятся на очень ранней стадии, их участники не планируют немедленной отправки американских сил на базу.

Боулер не ответил на просьбу дать комментарий. В Белом доме переадресовали такие вопросы в Пентагон.

В свою очередь высокопоставленный представитель МИД Афганистана Закир Джалали отверг возможность возвращения американских военных в страну. В то же время он заявил, что стороны могут сотрудничать в других форматах.

Накануне Трамп заявил, что США постараются вернуться себе контроль над военно-воздушной базой "Баграм" в Афганистане.

США вывели войска из Афганистана осенью 2021 года в период президентства Джо Байдена.