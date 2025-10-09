Поиск

Путин поддерживает стремление афганских властей к сотрудничеству

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия видит готовность действующих властей Афганистана к сотрудничеству в разных сферах и готова поддержать эти устремления, заявил на саммите "Центральная Азия - Россия" президент Владимир Путин.

"Мы видим сегодня, что действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, в том числе это касается борьбы с терроризмом и наркомафией. Безусловно, мы готовы поддержать эти устремления", - сказал он.

Он выразил сожаление в связи с тем, что террористические структуры по-прежнему пытаются использовать афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии и преступной деятельности.

Афганистан Владимир Путин
РСА отнес 10 регионов РФ к зоне повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Путин надеется на реализацию инициативы Трампа по ближневосточному урегулированию

Ушаков заявил, что договоренности между Путиным и Трампом работают

Авиакатастрофа в Актау

Путин сказал, что экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале

Путин напомнил Алиеву, что принес извинения за то, что трагедия с рейсом AZAL произошла в небе над РФ

Путин заявил, что среди причин ЧП с самолетом AZAL - присутствие в небе украинского БПЛА

Путин считает необходимым дать объективную оценку крушению самолета AZAL в декабре 2024 года

В кабмине заявили, что сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по портовым сооружениям, энергоинфраструктуре и хранилищам горючего ВСУ

