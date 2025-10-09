Путин поддерживает стремление афганских властей к сотрудничеству

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия видит готовность действующих властей Афганистана к сотрудничеству в разных сферах и готова поддержать эти устремления, заявил на саммите "Центральная Азия - Россия" президент Владимир Путин.

"Мы видим сегодня, что действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, в том числе это касается борьбы с терроризмом и наркомафией. Безусловно, мы готовы поддержать эти устремления", - сказал он.

Он выразил сожаление в связи с тем, что террористические структуры по-прежнему пытаются использовать афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии и преступной деятельности.