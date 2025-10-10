Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные обратились к палестинцам в секторе Газа с призывом держаться на расстоянии от позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после установления режима прекращения огня, сообщает в пятницу Times of Israel.

"В соответствии с нынешним соглашением, войска ЦАХАЛ сохраняют присутствие в определенных районах сектора Газа. Не приближайтесь к военнослужащим ЦАХАЛ в этих местах до особого распоряжения. Это опасно для вашей жизни", - цитирует издание представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

По данным издания, после частичного отвода войск ЦАХАЛ контролирует около 53% территории сектора, большинство из этих районов находятся за пределами городских зон.

В частности, израильские военнослужащие остаются в буферной зоне вдоль всей границы Газы, в том числе в Филадельфийском коридоре (участок границы между Египтом и Газой), а также на крайнем севере сектора, на восточных окраинах Газы, на юге сектора в районах Рафаха и Хан-Юниса.

"В южной части сектора очень опасно приближаться к КПП "Рафах", Филадельфийскому коридору и ко всем районам, где находятся войска в Хан-Юнисе", - подчеркнул Адраи.

"Запрещено подходить к израильской территории и буферной зоне. Приближение к буферной зоне чрезвычайно опасно", - добавил он.

Ранее в пятницу ЦАХАЛ объявила, что с 12:00 (время совпадает с московским) в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня. В телеграм-канале ЦАХАЛ уточняется, что войска, подчиненные Южному военному округу, продолжат действовать в регионе против неминуемых угроз в свой адрес.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь ЦАХАЛ отходит на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.