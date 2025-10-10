ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе

Фото: Moiz Salhi/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:00 по местному времени (совпадает с московским), говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"С 12:00 подразделения ЦАХАЛ начали передислокацию на новые позиции в рамках подготовки к заключению соглашения о прекращения огня и возвращении заложников", - отметили в ЦАХАЛ.

В телеграм-канале уточняется, что войска, подчиненные Южному военному округу, продолжат действовать в регионе против неминуемых угроз в свой адрес.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь ЦАХАЛ отходит на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.