Поиск

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе
Фото: Moiz Salhi/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:00 по местному времени (совпадает с московским), говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"С 12:00 подразделения ЦАХАЛ начали передислокацию на новые позиции в рамках подготовки к заключению соглашения о прекращения огня и возвращении заложников", - отметили в ЦАХАЛ.

В телеграм-канале уточняется, что войска, подчиненные Южному военному округу, продолжат действовать в регионе против неминуемых угроз в свой адрес.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь ЦАХАЛ отходит на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США ХАМАС ЦАХАЛ Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ

Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана

Исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" переведен в Баку под домашний арест

Что случилось этой ночью: пятница, 10 октября

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Мощное землетрясение зафиксировано близ Филиппин

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 год

Обострение палестино-израильского конфликта

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС по освобождению заложников

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2442 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20255 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });