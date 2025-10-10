Поиск

Израиль начал постепенный отвод войск из сектора Газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала постепенный отвод войск в секторе Газа к согласованным рубежам в рамках сделки с ХАМАС, сообщает в пятницу Times of Israel.

"Часть сил полностью выведена из Газы, другие остаются на позициях вдоль новых рубежей," - пишет издание.

По данным газеты, "вывод сопровождала работа артиллерии и боевой авиации в ряде районов".

В соответствии с условиями договоренности, ЦАХАЛ должен отвести войска к концу 10 октября, то есть в течение 24 часов после того, как договоренность с ХАМАС одобрили в кабинете министров Израиля.

После завершения операции ЦАХАЛ сохранит контроль чуть более чем над половиной территории сектора, преимущественно за пределами городских зон, отмечает Times of Israel.

Между тем, телеканал "Аль-Арабийя" сообщил, что в ночь на пятницу израильский самолет "нанес мощный удар по Хан-Юнису на юге Газы". Кроме того, в центральной части Газы произошел артиллерийский обстрел.

По данным телеканала, в результате атак погибли не менее четырех человек, еще 40 считаются пропавшими без вести.

В ночь на 10 октября правительство Израиля одобрило сделку по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Согласно заявлению, соглашение предусматривает освобождение всех израильских заложников - "и живых, и погибших".

В соответствии с договоренностью, Армия обороны Израиля должна будет отойти на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.

Ожидается, что Израиль освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных в обмен на оставшихся 48 заложников, захваченных в результате нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Считается, что около 20 израильских заложников живы.

Освобождение пленных в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газе.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
