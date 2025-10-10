Поиск

Турецкие военные готовы содействовать нормализации ситуации в секторе Газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Турецкие военные готовы принять участие в любом задании по обеспечению мира в секторе Газа, заявил представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк. Об этом пишет Hurriyet.

"Вооруженные силы Турции, с их опытом в установлении и поддержании мира, готовы к любой задаче, которую поставят перед ними", - ответил он на вопрос, присоединятся ли турецкие военные к деятельности целевой рабочей группы по Газе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября заявил, что Анкара примет участие в работе такой группы, которая будет следить за выполнением соглашения о прекращении огня. Глава турецкого МИД Хакан Фидан объяснил, что в группу войдут США, Турция, Египет и Катар, которые будут способствовать реализации договоренностей и будут обсуждать возникающие вопросы с обеими сторонами. Министр добавил, что страны сыграют посредническую роль в решении кризиса.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что с 12.00 (время совпадает с московским) в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня. ЦАХАЛ отходит на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.

