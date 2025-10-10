Поиск

Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизации премии мира

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Члены Нобелевского комитета дали понять, что политика для них важнее мира на планете, заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун.

"Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше, чем мир", - написал Чун в пятницу в соцсети X, комментируя присвоение Нобелевской премии мира венесуэльскому политику и общественному деятелю Марии Корине Мачадо.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп "продолжит заключать мирные соглашения, заканчивать войны и спасать жизни". "У него сердце гуманиста, и в мире никогда не будет никого, кто, как он, одной только силой воли может свернуть горы", - продолжил Чун.

Ранее в пятницу лауреатом Нобелевской премии мира была объявлена Мария Корина Мачадо. "Мария Корина Мачадо награждается за неустанный труд по продвижению демократических ценностей для венесуэльского народа и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии", - говорилось в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Дональд Трамп США Белый дом Нобелевский комитет Нобелевская премия мира
