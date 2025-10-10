Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия в настоящее время поддержала бы кандидатуру президента США Дональда Трампа в качестве лауреата Нобелевской премии мира, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас спросили", - заявил он в интервью журналисту Life Александру Юнашеву, фрагмент из которого тот выложил в своем телеграм-канале.

Накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвали вручить Трампу Нобелевскую премию мира.

"Вручите Нобелевскую премию мира Дональду Трампу, он заслужил", - написал Нетаньяху в четверг в соцсети X.

Ас-Сиси также считает, что Трамп должен стать Нобелевским лауреатом, сообщила газета Daily News Egypt. В телефонном разговоре с Трампом в четверг президент Египта подчеркнул, что лидер США должен получить эту награду за роль в достижении Израилем и движением ХАМАС соглашения по первой фазе американского плана урегулирования в секторе Газа.

Лауреата Нобелевской премии мира объявят позднее в пятницу.