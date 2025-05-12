Новак назвал Индию будущим основным драйвером роста спроса на нефть

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Индия станет основным драйвером роста потребления нефти, Россия намерена к 2050 году стать главным поставщиком на азиатском рынке, написал вице-премьер Александр Новак в колонке для журнала "Энергетическая политика".

"Развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом. Также планируется развитие системы магистральных трубопроводов, портовой и железнодорожной инфраструктур, в т. ч. увеличение пропускной мощности Восточного полигона", - заявил он.

"Основной прирост поставок нефти после 2030 года будет происходить за счет стран ОПЕК+, куда входит и Россия. А основным драйвером роста потребления нефти станет Индия, спрос в которой, по данным ОПЕК, вырастет с 5,3 млн б/с в 2023 году до 13,3 млн б/с в 2050 году. Также лидерами потребления станут Китай, другие страны Азии, Ближнего Востока и Африки", - сказал Новак.

Ранее основным драйвером роста спроса основные аналитики считали Китай.

"Наибольшее падение нефтяного спроса ожидается в европейских странах, спрос на нефть в регионе снизится с 13,4 до 9,2 млн б/с. При этом мы можем говорить о том, что пик спроса на газ и нефть еще не пройден. Возможно, этот момент наступит за горизонтом 2050 года", - добавил Новак.

Доля использования ВИЭ в мировом энергобалансе в сбалансированном сценарии вырастет с 2,5% в 2023 году до 10% в 2050 году, но, несмотря на это, данные источники не смогут удовлетворить полностью мировые потребности в энергии, уверены в правительстве РФ.

"В общей структуре мирового энергобаланса к 2050 году по-прежнему доминирующую составляющую будут занимать нефть и газ, доли которых составят 33,2% и 26% соответственно (в 2023 году - 36,9% и 26,1% соответственно). Относительно 2023 года спрос на нефть к 2050 году вырастет на 12% (со 102 млн б/с до 114 млн б/с), на газ - на 24% (с 4,1 трлн куб. м до 5,1 трлн куб. м)", - написал Новак.

Вице-премьер также полагает, что потребление электроэнергии дата-центрами в ближайшее десятилетие вырастет в 2-4 раза - сейчас оно составляет более 400 ТВт·ч (более 1% мирового потребления э/э).

Россия, напомнил Новак, в ближайшие годы намерена вернуться на уровень добычи нефти (с конденсатом) в 540 млн т в год и удерживать его до 2050 года, но для этого нужно вовлекать в добычу трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) и внедрять более совершенные технологии.

По его словам, на сегодня доля ТРИЗ, обводненных и истощенных запасов составляет порядка 60%. "Для стимулирования их разработки необходима донастройка фискальной системы, что сделает инвестиции в новые категории запасов и технологии рентабельными. Это, в свою очередь, приведет к скачку инвестиций и укрепит роль нефтяной отрасли в качестве локомотива отечественных промышленности и науки", - считает Новак.

По его словам, в РФ продолжится совершенствование механизмов стимулирования геологоразведочных работ и недропользования, в том числе в части создания полигонов для обкатки новых технологий. Это позволит вовлечь в разработку более 5 млрд т новых запасов и обеспечить 100%-ное восполнение минерально-сырьевой базы, освоить и развить стратегически важные регионы, такие как Арктика, Восточная Сибирь, Дальний Восток.

"Координация усилий нефтегазовых компаний и государства уже позволила значительно повысить уровень импортозамещения. К 2027 году рассчитываем на практически полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе Россия намерена занять весомое место в новой для себя нише экспорта технологических услуг и товаров", - подчеркнул Новак.

Ключевая задача нефтеперабатывающей отрасли - завершение программы модернизации НПЗ, что позволит ввести 48 новых установок на НПЗ и достичь выхода светлых нефтепродуктов в 72% к 2036 г.

В нефтехимии к 2036 году планируется удвоить мощности по производству крупнотоннажных полимеров при увеличении доли вовлечения лёгкого углеводородного сырья (этан, СУГ, нафта), направляемого на нефтехимию, до 45% к 2036 году. Также продолжится развитие биржевых инструментов, которые способствуют балансировке сырьевого рынка, подытожил вице-премьер.