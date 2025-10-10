Поиск

В Евросоюзе намерены принять участие в реализации мирного плана Трампа по Газе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз приветствовал мирный план президента США Дональда Трампа по израильско-палестинскому урегулированию и готов сыграть свою роль в его реализации, заявил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Теперь речь идет о том, чтобы воплотить в жизнь этот план. У Евросоюза есть своя роль в его реализации, - сказал он. - Мы начинаем с гуманитарной помощи. Мы самые крупные доноры гуманитарной помощи для палестинцев".

На эти цели ЕС предусматривает 1,5 млрд евро с 2025 по 2027 год.

Представитель Каллас также отметил, что Евросоюз готов вновь развернуть свою миссию на контрольно-пропускном пункте "Рафах" на египетско-палестинской границе для помощи в организации ее пересечения. Будет активирована миссия ЕС в помощь палестинской полиции.

В ответ на высказанное сомнение о вкладе ЕС в достижение мира, несмотря на все немалые усилия Евросоюза на местах, аль-Ануни указал на то, что европейская помощь Палестине была жизненно необходимой и она помогла выжить Палестинской национальной администрации.

