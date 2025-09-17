ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о решении приостановить помощь Израилю, за исключением поддержки гражданского общества и мемориала Холокоста "Яд Вашем", в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта.

"Ужасающие события, происходящие в секторе Газа ежедневно, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Европейский союз остаётся крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником принципа сосуществования двух государств", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии объясняется, что объявленное решение касается, в частности, будущих ежегодных ассигнований в период с 2025 по 2027 год, а также текущих проектов институционального сотрудничества с Израилем и проектов, финансируемых в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС-Израиль.

Соответствующее предложение было выдвинуто после проверки соблюдения Израилем статьи 2 соглашения об ассоциации сторон, которая установила, что "действия израильского правительства представляют собой нарушение основных положений, касающихся уважения прав человека и демократических принципов". Как сообщили в ЕК, это даёт ЕС право приостановить действие соглашения в одностороннем порядке.

Выявленное нарушение касается "стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа после военного вмешательства Израиля, блокады гуманитарной помощи, интенсификации военных операций и решения израильских властей продвигать план поселений" на Западном берегу Иордана, что, по мнению ЕК, "ещё больше подрывает принцип сосуществования двух государств".

В Брюсселе уточнили, что финансовая помощь ЕС Израилю предоставляется в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества "Глобальная Европа" (NDICI-GE) в составе долгосрочного союзного бюджета на период с 2021 по 2027 год. В соответствии с этим инструментом Израиль должен был получать в 2025-2027 гг. в среднем 6 млн евро в год.

Кроме того, ЕС также приостановит реализацию проектов институционального сотрудничества, включая программы партнерства и проекты в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС-Израиль на сумму около 14 млн евро.