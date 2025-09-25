Поиск

ЕК окажет гуманитарную помощь Палестине еще на 50 млн евро

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о выделении дополнительно 50 млн евро на гуманитарную помощь в связи с чрезвычайной ситуацией в секторе Газа и для потребностей жителей Западного берега Иордана.

"Голод в секторе Газа стал реальностью, а гуманитарная ситуация невыносимой. Евросоюз активизирует свои усилия, выделив дополнительно 50 млн евро в виде экстренной помощи. Однако одного финансирования недостаточно: необходимо обеспечить защиту гражданского населения, гарантировать гуманитарный доступ и соблюдать нормы международного гуманитарного права всеми сторонами", - заявила член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб.

Она добавила, что "ЕС продолжит работать со своими партнерами, добиваясь выполнения этих обязательств".

Таким образом общий объем чрезвычайной гуманитарной помощи ЕС в 2025 году составит 220 млн евро для сектора Газа и Западного берега Иордана, включая Восточный Иерусалим, отмечается в сообщении ЕК.

По данным ЕК, в секторе Газа впервые в истории зафиксирован голод, а массовое вынужденное перемещение населения, вызванное продолжающимся военным наступлением Израиля на город Газа, приводит к тому, что семьи отчаянно нуждаются в пище, жилье, медицинской помощи и защите. На оккупированном Западном берегу реки Иордан продолжающееся принудительное перемещение населения, жесткие ограничения передвижения и насилие со стороны израильских поселенцев приводят к острой гуманитарной потребности в защите, жилье и доступе к основным услугам.

Накануне Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия объявили на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке о подписании с Палестинским валютным управлением соглашения о финансировании в размере 400 млн евро для поддержки экономического восстановления и повышения устойчивости палестинского частного сектора.

Как сообщается в коммюнике ЕК, инициатива направлена на "содействие стабильности и инклюзивному экономическому росту путем предоставления долгосрочных и доступных финансовых ресурсов предприятиям, серьезно пострадавшим от продолжающегося конфликта".

