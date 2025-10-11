Поиск

Трамп считает, что Израиль и ХАМАС будут соблюдать перемирие в Газе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Обе стороны конфликта в секторе Газа будут соблюдать договоренности о перемирии, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что перемирие будет соблюдаться", - сказал он журналистам в Белом доме.

По мнению Трампа, это связано с тем, что "все стороны устали от боевых действий".

Ранее, в ночь на 9 октября, президент Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод военных ЦАХАЛ являются первым этапом этого плана.

Дональд Трамп Израиль США Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР

Макрон вновь назначил премьер-министром Франции Лекорню

Макрон вновь назначил премьер-министром Франции Лекорню

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае

Китай усилил таможенный контроль за ввозом чипов

Кремлю не будет критичен возможный отказ США от продления ДСНВ

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизации премии мира

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7335 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2444 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });