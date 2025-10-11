Трамп считает, что Израиль и ХАМАС будут соблюдать перемирие в Газе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Обе стороны конфликта в секторе Газа будут соблюдать договоренности о перемирии, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что перемирие будет соблюдаться", - сказал он журналистам в Белом доме.

По мнению Трампа, это связано с тем, что "все стороны устали от боевых действий".

Ранее, в ночь на 9 октября, президент Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод военных ЦАХАЛ являются первым этапом этого плана.