В ХАМАС заявили о готовности освободить заложников одновременно с выводом военных Израиля из Газы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Освобождение последнего израильского заложника из сектора Газа должно будет произойти не позже полного вывода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из анклава, заявили в ХАМАС телеканалу "Аль-Джазира" во вторник.

"Делегация ХАМАС потребовала связать стадии освобождения израильских заложников со стадиями вывода израильских военных. Делегация подчеркнула, что освобождение последнего заложника должно совпасть с выводом последних оккупационных сил", - сообщает телеканал со ссылкой нам неназванного представителя руководства ХАМАС.

Отмечается, что второй день переговоров о перемирии в секторе Газа, проходящих в Египте, как раз был сфокусирован на создании карт вывода ЦАХАЛ из анклава и графика освобождения заложников.

Также в делегации ХАМАС отметили необходимость предоставления международным сообществом гарантий безопасности для заключения перемирия в секторе Газа.

Ранее поступали сообщения, что первый день непрямых переговоров Израиля с ХАМАС, стартовавший накануне в Шарм-эш-Шейхе, прошел успешно. Неназванный представитель египетских властей заявил Associated Press, что стороны согласились на значимую часть условий, предусмотренных первым этапом мирного плана президента США Дональда Трампа, включая освобождение заложников и прекращение огня.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию по Газе из 20 пунктов, включающий, в том числе, прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. План поддержали ведущие региональные государства, в том числе Египет и Катар. И Израиль, и движение ХАМАС выразили согласие с планом.

